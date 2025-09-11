Milan, arriva Rabiot: compiti già chiari. Ecco cosa chiede Allegri

Oggi, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarà il primo giorno di Rabiot al Milan. Secondo la rosea, il francese non avrà bisogno di capire cosa dovrà fare, ma saprebbe già i suoi compiti in rossonero. Rabiot e Allegri avrebbero avuto modo di confrontarsi al telefono nei giorni scorsi. In mattinata l’ex Marsiglia arriverà a Milano in volo con Mike Maignan. Dopo la lite con Rowe, Rabiot non ha giocato per due turni di Ligue 1, vissuti da fuori rosa, ma dovrebbe stare comunque bene a livello fisico. Con la Francia ha giocato quindici minuti contro l'Ucraina e venti più recupero nella sfida di martedì sera all’Islanda. Rabiot avrà questi allenamenti per mettersi in pari con i nuovi compagni, sarà Allegri e lo staffa a valutare, ma è probabile che possa partire dalla panchina per Milan-Bologna.