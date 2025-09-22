Pianeta Milan
Parla Marchegiani: tra gli argomenti commentati anche la vittoria del Milan contro l'Udinese. L'ex portiere parla in particolare di Allegri. Il parere dell'ex portiere
Solita puntata della domenica sera del Club di Sky Sport 24. Presente in studio anche l'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani. Tra gli argomenti sviscerati e commentati anche la vittoria e il momento del Milan, che sabato sera ha battuto l'Udinese con tre gol di scarto. Terza vittoria di fila per i rossoneri non subendo neanche un gol.

Ecco il commento di Luca Marchegiani: "Noi non possiamo pensare ad Allegri come un allenatore integralista: ha una sensibilità calcistica superiore alla media. Questo è il suo talento vero. È più che normale vedere due squadre diverse a più di due anni di distanza rispetto alla sua ultima esperienza con la Juventus".

Questo il parere chiaro dell'ex portiere soprattutto sul gioco e le qualità di Massimiliano Allegri. Per l'allenatore rossonero e tutto il Milan ci sarà una settimana ora molto importante: domani la partita di Coppa Italia contro il Lecce. Poi le sfide di campionato contro Napoli e Juventus.

