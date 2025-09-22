Solita puntata della domenica sera del Club di Sky Sport 24. Presente in studio anche l'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani. Tra gli argomenti sviscerati e commentati anche la vittoria e il momento del Milan, che sabato sera ha battuto l'Udinese con tre gol di scarto. Terza vittoria di fila per i rossoneri non subendo neanche un gol.