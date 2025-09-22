Daniele Garbo a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, ha parlato del Milan di Allegri e delle possibilità di Scudetto della squadra. Ecco le sue parole sui rossoneri

La bella vittoria per 0-3 sull'Udinese ha improvvisamente rialzato le probabilità di Scudetto per la squadra di Allegri. Il Milan delle ultime uscite, in effetti, ha mostrato grandi segnali di crescita sotto tutti i punti di vista. In primis, dal punto di vista della tenuta difensiva. Negli ultimi tre match, infatti, i rossoneri non hanno mai subito gol. Inoltre, soprattutto l'ultima partita ha evidenziato anche le potenzialità offensive della squadra. Il ritorno di Pulisic da titolare e la sua doppietta, in particolare, sono stati segnali importanti dati a tutte le altre squadre di Serie A.