Sul perché finora Santiago Giménez abbia deluso: «In realtà non me lo spiego. È incredibile. In Olanda ha sempre segnato, in Champions League l’anno scorso è stato determinante. In due anni e mezzo a Rotterdam ha siglato più di sessanta gol. Non penso si sia dimenticato come si segna. Inoltre, colleziona occasioni: almeno due o tre a partita. Per un attaccante è importante. Il problema nasce quando non riesci ad avere delle chance. Gli basterà sbloccarsi? Esatto. Sono sicuro che quando siglerà il primo gol poi non si fermerà più».

"Modrić la risposta del Milan a De Bruyne" — Su Luka Modrić: «Cosa si può aggiungere ancora? Nulla. Sta dimostrando a tutti che tipo di giocatore sia. È la risposta del Milan a Kevin De Bruyne. Certo, in Italia si gioca a un ritmo molto più basso rispetto ad altri campionati. Per questo Luka riesce a distinguersi. Qui si viaggia a una velocità bassa, ma non toglie nulla al campione che è. Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo Scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione».

Sul perché il Milan può tenere testa al Napoli nella lotta Scudetto: «Facile: perché non giocano le coppe. E questo è un vantaggio immenso, mi creda. Intanto, puoi gestire meglio le energie. Modrić ha 40 anni, è chiaro che non avrebbe retto tre partite a settimana, e poi perché l'esempio del Manchester City contro l'Arsenal può aiutare. Pep Guardiola ha detto che i suoi erano stanchi. Il Milan può concentrarsi soltanto sul campionato».

"Rabiot mi ha sorpreso di più finora. Ecco perché" — LEGGI ANCHE: È il Milan l’anti Napoli? Una cosa è certa: Allegri sa come si vince. L’analisi >>>

Sul nuovo acquisto che, finora, l'ha sorpreso di più: «Troppo facile dire Modrić, quindi cito Adrien Rabiot. Perché? Non avrei mai pensato di vederlo subito a questo livello, da trascinatore e da leader del Milan. È l’innesto più importante di tutti per poter lottare per vincere lo Scudetto».