E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura in rossonero di Adrien Rabiot. Arrivato dopo la partita persa contro la Cremonese, il centrocampista ha portato quell'esperienza in più che serviva ai rossoneri. Nella giornata odierna, dopo aver incontrato tutti i tifosi rossoneri al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, il centrocampista francese ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Tanti i temi trattati. Ecco, di seguito, le sue parole sul match contro la Juventus, sua ex squadra:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Rabiot: “Ho bei ricordi della Juventus, ma ora sono al Milan per vincere”
INTERVISTE
Rabiot: “Ho bei ricordi della Juventus, ma ora sono al Milan per vincere”
Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan
Rabiot: "Sono contentissimo di stare al Milan. Juventus? Voglio vincere"—
Sul match contro la Juventus:
"Ho fatto 5 anni alla Juventus, ho bei ricordi. Non sarà una partita come le altre, ma oramai sono un giocatore del Milan e cercherò di fare il massimo per vincere ovviamente. Per il resto auguro il meglio alla Juventus perché lì ci sono persone molto brave che mi hanno aiutato quando ero là. Io però cercherò di vincere ogni partita, anche contro la Juventus, sono concentrato e contentissimo di essere qua al Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA