Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine: “Galliani possibile vice presidenza con delega all’area sportiva”. E Ibrahimovic …

ULTIME MILAN NEWS

Ordine: “Galliani possibile vice presidenza con delega all’area sportiva”. E Ibrahimovic …

Milan, Ordine: 'Galliani possibile vice presidente'. Retroscena Ibrahimovic
Il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Non solo, su Ibrahimovic svelato un retroscena
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Da lunedì 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani tornerà a essere un uomo “libero”, calcisticamente libero. Perché per quella data ravvicinata sono stati fissati i due appuntamenti formali indispensabili a sancire il passaggio definitivo del Monza dalla holding della Fininvest al nuovo gruppo finanziario di estrazione americana". Il giornalista Franco Ordine, in un suo lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport', racconta del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan: "È maturato tutto negli ultimi mesi, appena da una parte ha preso slancio la trattativa per la cessione del Monz e dall’altra è partita la telefonata di Gerry Cardinale per fissare un incontro riservato nelle acque di Saint Tropez".

Milan, Ordine su Galliani e Ibrahimovic

Con gli ingressi di Igle Tare e di Max Allegri per la panchina, il ritorno di Galliani, secondo Ordine, terminerebbe il lavoro di: "Una robusta iniezione di competenza e di esperienza del calcio italiano, il deficit denunciato nella precedente stagione". Secondo il giornalista, infatti, nel Milan sarebbe rimasto scoperto: "Un altro fianco ed è quello di una più autorevole presenza nei rapporti con le istituzioni calcistiche. Così la proposta di una vice-presidenza con delega all’area sportiva potrebbe diventare il prossimo abito da far indossare ad Adriano Galliani appena saranno maturi i tempi e scolpiti i rispettivi compiti". 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Maignan pronto a lasciare il Milan? Allegri punta il portiere a sorpresa. Ecco la sua idea>>>

Ordine conclude il suo discorso parlando anche di Zlatan Ibrahimovic: "Altro dettaglio di non poco conto. Per la narrazione corrente, Ibra sarebbe ai margini del Milan perché si è infilato, volutamente, in un cono d’ombra evitando interventi pubblici o interviste ma svolgendo a pieno titolo il proprio ruolo di adivsor del proprietario Cardinale. Lo ha fatto a fari spenti".

Leggi anche
Infortunio Jashari: ecco per quando è previsto il rientro del centrocampista
Bucciantini: “Allegri è tornato. È molto meglio di prima ed è il vero anti Conte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA