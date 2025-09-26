Milan, Ordine: 'Galliani possibile vice presidente'. Retroscena Ibrahimovic

"Da lunedì 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani tornerà a essere un uomo “libero”, calcisticamente libero. Perché per quella data ravvicinata sono stati fissati i due appuntamenti formali indispensabili a sancire il passaggio definitivo del Monza dalla holding della Fininvest al nuovo gruppo finanziario di estrazione americana". Il giornalista Franco Ordine, in un suo lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport', racconta del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan: "È maturato tutto negli ultimi mesi, appena da una parte ha preso slancio la trattativa per la cessione del Monz e dall’altra è partita la telefonata di Gerry Cardinale per fissare un incontro riservato nelle acque di Saint Tropez".