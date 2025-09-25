Pianeta Milan
Bucciantini: “Allegri è tornato. È molto meglio di prima ed è il vero anti Conte”

Marco Bucciantini sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha comunicato la sua opinione sul nuovo Massimiliano Allegri che si sta vedendo al Milan
L'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri - ad esclusione del brutto esordio contro la Cremonese - ha stupito tanti, forse tutti, tra opinionisti e giornalisti. Tra questi ultimi, Marco Bucciantini si è espresso sulle pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. È molto interessante il suo articolo di opinione su Allegri, in vista di Milan-Napoli di domenica sera.

Milan, Allegri è l'anti Conte

Il giudizio di Bucciantini è netto: Allegri è l'anti Conte. Dunque, vien da sé che il Milan sia l'anti-Napoli nella corsa Scudetto. Gli azzurri - finora ha punteggio pieno - saranno ospiti dei rossoneri domenica sera a San Siro. Si tratta del primo big match in campionato per entrambe le formazioni. Ovviamente c'è grande curiosità. Come ha incuriosito questo inizio stagione del Milan. Allegri, infatti, sembra essersi rinnovato. E - come scrive il giornalista - "è molto meglio di prima".

Ciò che ha sorpreso del ritorno di Allegri è la bellezza e la fluidità del calcio che il Milan sta proponendo. Al tecnico livornese, è sempre stata attribuita e riconosciuta la praticità, la maestria nell'organizzare difensivamente le sue squadre. Tutto ciò, in questo inizio di stagione, sta coesistendo con una bella proposta di calcio messa in campo dalla squadra. Il terzo gol a Udine è stato un manifesto di questo. I prossimi test in Serie A - contro Napoli e Juventus - diranno tanto sulla forza dei rossoneri.

