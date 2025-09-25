Ciò che ha sorpreso del ritorno di Allegri è la bellezza e la fluidità del calcio che il Milan sta proponendo. Al tecnico livornese, è sempre stata attribuita e riconosciuta la praticità, la maestria nell'organizzare difensivamente le sue squadre. Tutto ciò, in questo inizio di stagione, sta coesistendo con una bella proposta di calcio messa in campo dalla squadra. Il terzo gol a Udine è stato un manifesto di questo. I prossimi test in Serie A - contro Napoli e Juventus - diranno tanto sulla forza dei rossoneri.