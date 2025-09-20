Udinese-Milan 0-3: doppietta per uno scatenato Pulisic! | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri serve il tris, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, contro i padroni di casa dell'Udinese di Kosta Runjaić, nella partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri, ora, giocano davvero in scioltezza in trasferta, su un campo storicamente molto ostico.
Christian Pulisic assoluto protagonista di Udinese-Milan al 'Bluenergy Stadium': dopo il gol di sinistro, arriva quello di destro per lui!
Al 53', al termine di una bellissima azione corale che coinvolge Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, il Milan spedisce in porta Christian Pulisic. In area piccola, servito dall'assist del francese, lo statunitense, con un destro forte buca le mani di Răzvan Sava e sigla il terzo gol rossonero! Udinese-Milan 0-3!
