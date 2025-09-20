Udinese-Milan 0-1 (45′): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News

Dopo un avvio roboante, la gara vive una fase di stanca: ritmi alti, ma squadre più accorte. Con i giocatori dell'Udinese che picchiano sistematicamente duro sulle caviglie di Pulisic, scaraventandolo spesso a terra con forza. Match molto tattico che, però, si accende al 19' quando Pervis Estupiñán manda in porta Santiago Giménez. Il 'Bebote', a tu per tu con Sava, gli scaraventa la sfera addosso invece di infilare uno dei due angoli scoperti. Una colossale palla-gol per il Diavolo, malamente sciupata.
Il Milan tiene in mano il pallino del gioco, prova a cercare un varco nella coriacea e compatta difesa dell'Udinese, che si chiude bene entro la propria metà campo. Il Diavolo gioca bene soprattutto a sinistra. Sembra particolarmente ispirato sull'asse Estupiñán-Rabiot, ben supportato da un solido Strahinja Pavlović dietro e da un frizzante Pulisic, che svaria su tutto l'arco della trequarti. Break dell'Udinese al 35', quando, sul cross dalla sinistra di Jordan Zemura, in area piccola sono in ritardo sia Keinan Davis sia Iker Bravo per la deviazione vincente.
Pulisic, al 36', prova a mandare in porta Giménez con un bel filtrante, ma il messicano litiga con il pallone, sbagliando il primo stop, facendosi chiudere così da Oumar Solet in ripiegamento difensivo. Il gol del Milan, però, è nell'aria e arriva al 40'. Guarda caso, con i protagonisti della prima frazione di gioco. Pulisic recupera palla e avvia l'azione rossonera, servendo Estupiñán sulla sinistra. Sul cross dell'ecuadoriano, respinto dalla difesa bianconera, arriva Pulisic che, di sinistro, infila la porta di Sava sotto la traversa per il vantaggio rossonero!
L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede 2' di recupero, nel corso dei quali non succede praticamente nulla. Udinese-Milan 0-1 al 45': bene i rossoneri di Allegri in difesa, dove hanno sofferto pochissimo. In attacco, però, il Diavolo dovrà essere più incisivo per chiudere il match in Friuli con tre punti in tasca.
