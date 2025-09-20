Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan 0-1 (45′): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan 0-1 (45′): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News

Udinese-Milan 0-1 (45'): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News
È finito il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco al 'Bluenergy Stadium' di Udine tra i bianconeri di Kosta Runjaić e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i bianconeri di Kosta Runjaić e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Udinese-Milan 0-1, il racconto del primo tempo

—  

La prima sortita offensiva della partita è dell'Udinese, con la botta di Arthur Atta dalla lunga distanza al 2': para facilmente Pietro Terracciano. Un minuto più tardi contropiede del Milan, con Adrien Rabiot che manda in porta Christian Pulisic: tiro violento, da distanza ravvicinata, respinge il portiere dei friulani, Răzvan Sava.

LEGGI ANCHE

Dopo un avvio roboante, la gara vive una fase di stanca: ritmi alti, ma squadre più accorte. Con i giocatori dell'Udinese che picchiano sistematicamente duro sulle caviglie di Pulisic, scaraventandolo spesso a terra con forza. Match molto tattico che, però, si accende al 19' quando Pervis Estupiñán manda in porta Santiago Giménez. Il 'Bebote', a tu per tu con Sava, gli scaraventa la sfera addosso invece di infilare uno dei due angoli scoperti. Una colossale palla-gol per il Diavolo, malamente sciupata.

Il Milan tiene in mano il pallino del gioco, prova a cercare un varco nella coriacea e compatta difesa dell'Udinese, che si chiude bene entro la propria metà campo. Il Diavolo gioca bene soprattutto a sinistra. Sembra particolarmente ispirato sull'asse Estupiñán-Rabiot, ben supportato da un solido Strahinja Pavlović dietro e da un frizzante Pulisic, che svaria su tutto l'arco della trequarti. Break dell'Udinese al 35', quando, sul cross dalla sinistra di Jordan Zemura, in area piccola sono in ritardo sia Keinan Davis sia Iker Bravo per la deviazione vincente.

Pulisic, al 36', prova a mandare in porta Giménez con un bel filtrante, ma il messicano litiga con il pallone, sbagliando il primo stop, facendosi chiudere così da Oumar Solet in ripiegamento difensivo. Il gol del Milan, però, è nell'aria e arriva al 40'. Guarda caso, con i protagonisti della prima frazione di gioco. Pulisic recupera palla e avvia l'azione rossonera, servendo Estupiñán sulla sinistra. Sul cross dell'ecuadoriano, respinto dalla difesa bianconera, arriva Pulisic che, di sinistro, infila la porta di Sava sotto la traversa per il vantaggio rossonero!

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Udinese-Milan >>>

L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede 2' di recupero, nel corso dei quali non succede praticamente nulla. Udinese-Milan 0-1 al 45': bene i rossoneri di Allegri in difesa, dove hanno sofferto pochissimo. In attacco, però, il Diavolo dovrà essere più incisivo per chiudere il match in Friuli con tre punti in tasca.

Leggi anche
Udinese-Milan 0-1: Pulisic per il gol del vantaggio! | Serie A News
Udinese-Milan, Rabiot: “Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA