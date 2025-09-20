Udinese-Milan 0-1 (45′): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News

Il Milan tiene in mano il pallino del gioco, prova a cercare un varco nella coriacea e compatta difesa dell'Udinese, che si chiude bene entro la propria metà campo. Il Diavolo gioca bene soprattutto a sinistra. Sembra particolarmente ispirato sull'asse Estupiñán-Rabiot, ben supportato da un solido Strahinja Pavlović dietro e da un frizzante Pulisic, che svaria su tutto l'arco della trequarti. Break dell'Udinese al 35', quando, sul cross dalla sinistra di Jordan Zemura, in area piccola sono in ritardo sia Keinan Davis sia Iker Bravo per la deviazione vincente.