Udinese-Milan 0-1: Pulisic per il gol del vantaggio! | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, contro i padroni di casa dell'Udinese di Kosta Runjaić, nella partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Un vantaggio, tutto sommato, meritato quello del Diavolo in Friuli.
Christian Pulisic porta avanti i rossoneri al 40' in Udinese-Milan del 'Bluenergy Stadium': ecco il racconto del gol del Diavolo
Il gol arriva al 40'. Christian Pulisic recupera palla e avvia l'azione rossonera, servendo Pervis Estupiñán sulla sinistra. Sul cross dell'ecuadoriano, respinto dalla difesa bianconera, arriva Pulisic che, di sinistro, infila la porta di Răzvan Sava sotto la traversa per il vantaggio rossonero! Udinese-Milan 0-1!
