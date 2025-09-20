Udinese-Milan 0-2: si sblocca Fofana, suo il gol del raddoppio! | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al raddoppio, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, contro i padroni di casa dell'Udinese di Kosta Runjaić, nella partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Un raddoppio ampiamente meritato quello del Diavolo in Friuli.
UDINESE-MILAN
Youssouf Fofana porta il Milan sul doppio vantaggio in casa dell'Udinese, sorprendendo il portiere dei friulani sul primo palo
Christian Pulisic recupera palla in piena area di rigore friulana e viene steso al 46'. Sarebbe penalty, ma l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 lascia proseguire perché, nel frattempo, sulla sfera è arrivato Youssouf Fofana. Il destro sul primo palo non lascia scampo a Răzvan Sava, infilandosi nell'angolino in basso alla sua destra per il raddoppio! Udinese-Milan 0-2!
