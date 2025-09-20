PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan 0-2: si sblocca Fofana, suo il gol del raddoppio! | Serie A News

Youssouf Fofana porta il Milan sul doppio vantaggio in casa dell'Udinese, sorprendendo il portiere dei friulani sul primo palo
Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al raddoppio, al 'Bluenergy Stadium' di Udine, contro i padroni di casa dell'Udinese di Kosta Runjaić, nella partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Un raddoppio ampiamente meritato quello del Diavolo in Friuli.

Christian Pulisic recupera palla in piena area di rigore friulana e viene steso al 46'. Sarebbe penalty, ma l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 lascia proseguire perché, nel frattempo, sulla sfera è arrivato Youssouf Fofana. Il destro sul primo palo non lascia scampo a Răzvan Sava, infilandosi nell'angolino in basso alla sua destra per il raddoppio! Udinese-Milan 0-2!

