Udinese-Milan 0-2: si sblocca Fofana, suo il gol del raddoppio! | Serie A News

Christian Pulisic recupera palla in piena area di rigore friulana e viene steso al 46'. Sarebbe penalty, ma l'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 lascia proseguire perché, nel frattempo, sulla sfera è arrivato Youssouf Fofana. Il destro sul primo palo non lascia scampo a Răzvan Sava, infilandosi nell'angolino in basso alla sua destra per il raddoppio! Udinese-Milan 0-2!