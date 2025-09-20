partite
Serie A, Udinese-Milan 0-1: la sblocca Pulisic! | LIVE NEWS
Finisce qui il primo tempo: tantissime occasioni per i rossoneri, ma solo un gol.
GOOOOL DEL MILAAN!
Christian Pulisic, grazie ad un rimbalzo, si ritrova la palla tra i piedi e segna il gol dell'1-0
Altra occasione per il Milan non sfruttata con Estupinan
Occasionissima con Gimenez: davanti al portiere, sbaglia una palla gol clamorosa
Partita, al momento, con molto possesso palla e poche azioni
Pulisic atterrato con un fallo da Zarraga: punizione per i rossoneri
Pulisic raccoglie un passaggio in area e prova la conclusione. Parato da Sava
Bravo controlla la palla ricevuta e prova la conclusione
Tutto pronto al Bluenergy: inizia Udinese-Milan!
+++ UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++
UDINESE (4-3-1-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zemura; Karlström, Zarraga, Atta; Ekkelenkamp; Bravo, Davis. A disposizione: Nunziante, Venuti, Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Kamara, Rui Modesto, Zanoli, Miller, Piotrokowski, Zaniolo, Buksa, Gueye. Allenatore: Runjaić.
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic; Giménez. A disposizione: Pittarella, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Balentien, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
+++ UDINESE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 al 'Bluenergy Stadium'
In vista di Udinese-Milan, l'ex calciatore Marcio Amoroso, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.
Udinese-Milan, Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Pulisic e Gimenez in attacco.
Arthur Atta ha rilasciato delle dichiarazioni su Udinese-Milan e su Modric.
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Udinese e Milan, in programma alle ore 20:45 di sabato 20 settembre
Franco Ordine parla delle parole di Allegri alla vigilia di Udinese-Milan. Lungo editoriale per 'Il Giornale'. Ecco l'analisi del giornalista
Udinese-Milan, per i rossoneri due assenze importanti: non ci saranno né Maignan né Leao fermi per infortunio. Ecco le ultime novità
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine, Udinese-Milan, quarta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA