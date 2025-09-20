partite

Serie A, Udinese-Milan 0-1: la sblocca Pulisic! | LIVE NEWS

Live partita Udinese-Milan 20-09-2025
Alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium' c'è Udinese-Milan, quarta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
20/09/2025 - 20:45
UDINESE
0-0
MILAN
45+2'
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo: tantissime occasioni per i rossoneri, ma solo un gol.

40'
goal

GOOOOL DEL MILAAN!

Christian Pulisic, grazie ad un rimbalzo, si ritrova la palla tra i piedi e segna il gol dell'1-0

27'
autogoal

Altra occasione per il Milan non sfruttata con Estupinan

20'
occasione

Occasionissima con Gimenez: davanti al portiere, sbaglia una palla gol clamorosa

 

17'

Partita, al momento, con molto possesso palla e poche azioni

9'

Pulisic atterrato con un fallo da Zarraga: punizione per i rossoneri

3'
occasione

Pulisic raccoglie un passaggio in area e prova la conclusione. Parato da Sava

2'

Bravo controlla la palla ricevuta e prova la conclusione

1'
inzio-match

Tutto pronto al Bluenergy: inizia Udinese-Milan!

ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING UDINESE-MILAN

+++ UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++

UDINESE (4-3-1-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet; Zemura; Karlström, Zarraga, Atta; Ekkelenkamp; Bravo, Davis. A disposizione: Nunziante, Venuti, Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Kamara, Rui Modesto, Zanoli, Miller, Piotrokowski, Zaniolo, Buksa, Gueye. Allenatore: Runjaić.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic; Giménez. A disposizione: Pittarella, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Balentien, Nkunku. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

+++ UDINESE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: TORNA PULISIC. IN PORTA TERRACCIANO

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle 20:45 al 'Bluenergy Stadium'

UDINESE-MILAN: PARLA L'EX AMOROSO

In vista di Udinese-Milan, l'ex calciatore Marcio Amoroso, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

UDINESE-MILAN, IL PIANO DI ALLEGRI

Udinese-Milan, Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Pulisic e Gimenez in attacco.

UDINESE-MILAN: PARLA ATTA: 

Arthur Atta ha rilasciato delle dichiarazioni su Udinese-Milan e su Modric.

UDINESE-MILAN, TUTTE LE INFORMAZIONI 

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Udinese e Milan, in programma alle ore 20:45 di sabato 20 settembre

UDINESE-MILAN, IL PARERE DI ORDINE 

Franco Ordine parla delle parole di Allegri alla vigilia di Udinese-Milan. Lungo editoriale per 'Il Giornale'. Ecco l'analisi del giornalista

UDINESE-MILAN, LEAO E MAIGNAN FUORI 

Udinese-Milan, per i rossoneri due assenze importanti: non ci saranno né Maignan né Leao fermi per infortunio. Ecco le ultime novità

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine, Udinese-Milan, quarta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

