Udinese-Milan, Atta: “Contento di vedere due come Modric e De Bruyne”

Arthur Atta è un centrocampista in rampo di lancio, che ha iniziato alla grande la sua stagione con la maglia dell'Udinese. Magico il suo gol contro l'Inter: "Come calciatore sono versatile, tecnico e appassionato; nella vita mi definirei calmo e tranquillo, avrò preso dai miei genitori, dopo Inter-Udinese mi hanno detto che avevo giocato una bella partita. Mentre esultavo ho pensato: finalmente! Dopo il mio goal io ero contento", parla così il giocatore nella sua intervista a 'SportWeek' magazine de 'La Gazzetta dello Sport'.