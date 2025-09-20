Udinese-Milan, Atta: “Contento di vedere due come Modric e De Bruyne”

Arthur Atta è un centrocampista in rampo di lancio, che ha iniziato alla grande la sua stagione con la maglia dell'Udinese. Magico il suo gol contro l'Inter: "Come calciatore sono versatile, tecnico e appassionato; nella vita mi definirei calmo e tranquillo, avrò preso dai miei genitori, dopo Inter-Udinese mi hanno detto che avevo giocato una bella partita. Mentre esultavo ho pensato: finalmente! Dopo il mio goal io ero contento", parla così il giocatore nella sua intervista a 'SportWeek' magazine de 'La Gazzetta dello Sport'.
"In questo campionato sarò contento di vedere da vicino due centrocampisti come Modric e De Bruyne, mi piace osservare tutti i giocatori dei grandi club per capire in cosa posso migliorare. Toni Kroos mi piaceva perché era bello da vedere, molto elegante. Da bambino il mio idolo era Cristiano Ronaldo, per me il più forte al mondo anche perché decisivo per le vittorie delle sue squadre".
