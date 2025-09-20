Alvaro Morata, attaccante del Como, ha parlato del suo arrivo questa estate e non solo: lo spagnolo ricorda anche il suo periodo al Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport
"Primo mese bellissimo, aspettative molto alte che si sono superate anche tanto. Qui è veramente top, sono in una squadra con tanto talento". Alvaro Morata parla così del suo primo impatto con il mondo Como. L'attaccante spagnolo ha parlato anche del trasferimento estivo dal Galatasaray alla squadra di Fabregas: "Non è stato facile. Nelle prime partite non ero al top, ora mi sento bene. Quando non fai preparazione è difficile, ora mi sento sempre meglio", così lo spagnolo a Sky Sport.
Milan, Morata parla ancora del Milan
Non solo presente, Morata ha parlato anche del suo passato: "Sono diventato un giocatore grazie alla Juventus. Hanno avuto fiducia in me quando ero molto giovane. Anche quando non giocavo nel mio ruolo facevo di tutto per vincere".