"Primo mese bellissimo, aspettative molto alte che si sono superate anche tanto. Qui è veramente top, sono in una squadra con tanto talento". Alvaro Morata parla così del suo primo impatto con il mondo Como. L'attaccante spagnolo ha parlato anche del trasferimento estivo dal Galatasaray alla squadra di Fabregas: "Non è stato facile. Nelle prime partite non ero al top, ora mi sento bene. Quando non fai preparazione è difficile, ora mi sento sempre meglio", così lo spagnolo a Sky Sport.