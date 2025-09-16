Como, Morata: 'Il mio addio al Milan? Ne parlo quando smetto di giocare'

Ieri sera, in conferenza stampa dopo Como-Genoa 1-1, 'Monday Night' della 3^ giornata di campionato, Morata è tornato anche sulla questione. Un giornalista, infatti, gli ha chiesto come fosse arrivato a Como dopo un'annata complicata come quella scorsa. E Morata - piuttosto piccato - ha risposto così.

"Se per te un'annata complicata è vincere tre coppe ... non è stata un'annata negativa", ha esordito Morata che, oltre alla Supercoppa Italiana vinta con il Milan a gennaio 2025 poco prima di volare a İstanbul, ha poi vinto Süper Lig e Coppa di Turchia con il Galatasaray.

"Penso che non sono d'accordo, l'anno scorso con il Milan ho giocato in Champions League, fatto delle partite molto belle e vinto la Supercoppa contro Juventus e Inter. Per me non è stata un'annata negativa. Vero che è stato negativo il mondo di andarmene via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari quando smetto di giocare ...", ha chiosato Morata. E i tifosi rossoneri, ora, non vedono l'ora di conoscere la sua verità.