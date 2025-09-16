Como, Morata: 'Il mio addio al Milan? Ne parlo quando smetto di giocare'

Pianeta Milan
Addio al Milan, Morata punge ancora: la frecciata in conferenza stampa

Álvaro Morata, attaccante del Como, ha parlato - anche - del suo passato al Milan nella conferenza stampa di ieri sera al 'Sinigaglia'
Álvaro Morata, classe 1992, si è trasferito in estate dal Milan (che ha interrotto il prestito in Turchia, al Galatasaray), al Como, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di 12 milioni di euro, al raggiungimento di alcune condizioni.

Como-Genoa, Morata in conferenza torna anche sul Milan

L'esperienza di Morata al Milan, come noto, non è andata un granché: 25 partite tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, con 6 gol e 2 assist al suo attivo, prima di lasciare i rossoneri. Fortemente voluto al Milan da Paulo Fonseca, l'attaccante iberico non si è trovato bene con Sérgio Conceição e ha preferito cambiare aria.

Ieri sera, in conferenza stampa dopo Como-Genoa 1-1, 'Monday Night' della 3^ giornata di campionato, Morata è tornato anche sulla questione. Un giornalista, infatti, gli ha chiesto come fosse arrivato a Como dopo un'annata complicata come quella scorsa. E Morata - piuttosto piccato - ha risposto così.

"Se per te un'annata complicata è vincere tre coppe ... non è stata un'annata negativa", ha esordito Morata che, oltre alla Supercoppa Italiana vinta con il Milan a gennaio 2025 poco prima di volare a İstanbul, ha poi vinto Süper Lig e Coppa di Turchia con il Galatasaray.

"Penso che non sono d'accordo, l'anno scorso con il Milan ho giocato in Champions League, fatto delle partite molto belle e vinto la Supercoppa contro Juventus e Inter. Per me non è stata un'annata negativa. Vero che è stato negativo il mondo di andarmene via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari quando smetto di giocare ...", ha chiosato Morata. E i tifosi rossoneri, ora, non vedono l'ora di conoscere la sua verità.

