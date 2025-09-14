Pianeta Milan
Milan-Bologna, Cambiaghi: “Partita decisa da un episodio”

Cambiaghi, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bologna, 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Nicolò Cambiaghi, giocatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se ci sono rimpianti: "Sì, perché abbiamo tenuto in piedi la partita ed è stata decisa da un episodio. Volevamo portare a casa punti, cercheremo di migliorare".

Le differenze tra questo Milan e quello di maggio: "Quella era una finale, una partita a sé. Difficile però perché il Milan è sempre forte, organizzato e con valore. Quindi devi velocizzare il gioco per arrivare in zone offensive. Non devi farli posizionare e oggi non ci siamo riusciti. Cercheremo di lavorarci e miglioreremo".

Sullo stadio silenzioso che fa meno effetto: "Sicuramente è un'atmosfera diversa da quando ci sono le tifoserie. Però noi in campo siamo concentrati sulla partita. Ciò che succede fuori rimane fuori. Non riguarda noi. Fa piacere avere un'atmosfera migliore, ma cambia poco per noi".

Cosa è mancato davanti: "Abbiamo creato qualcosa, ma è mancata cattiveria e velocità".

Sul rigore tolto che li aveva riaccesi: "Quando è stato tolto il rigore un minimo di speranza è rimasta, eravamo 1-0 con partita in bilico. Non abbiamo creato, ma ci ha dato una spinta per provarci".

