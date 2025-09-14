Milan-Bologna, Gabbia: “Il lavoro difensivo sta dando i suoi frutti”

Se ora c'è più resilienza: "Allegri ci dà un'idea di base su come difendere e attaccare, in base all'avversario. Oggi abbiamo riconosciuto i momenti. Quando aggredire e quando respirare. Siamo partiti bene, poi vanno riconosciuti i meriti dell'avversario. Loro sono ostici. Abbiamo lavorato bene e capito i momenti".

Se dopo aver letto la formazione erano più contenti: "Onestamente quando vinciamo siamo sempre contenti. La felicità viene dopo. Allegri fa scelte e va seguito. Poi oggi abbiamo creato anche tanto. Avessimo fatto più gol non rubavamo niente. I centrocampisti si sono inseriti bene, Ruben da sottopunta, Gimenez si è sbattuto... È lavoro di squadra. Tutti si comportano in maniera incredibile".

Se vede l'impronta di Allegri: "Non mi piace fare paragoni. Siamo concentrati sui dettami dell'allenatore. Dobbiamo continuare così a seguirli ogni giorno per far sì che siano tante serate così".

Sull'ambiente sano: "Molto sano. Un gruppo di grandi professionisti. Sono felice di tutti e sono onorato di far parte del gruppo. Abbiamo tanti giovani, ma forti. È entrato Nkunku che ha una carriera che parla per lui, Ricci ha giocato in Nazionale, sono tutti importanti e ottimi professionisti. Se continuiamo a lavorare bene faremo una bella annata".

Sulla fascia da capitano e Modric: "Modric ha avuto tanti riconoscimenti, ma è un ragazzo eccezionale. Ha voglia di migliorarsi ancora ed è incredibile. Fa capire anche a noi cosa va fatto per raggiungere il massimo livello. La fascia è stata una bella emozione, ma non sono contento fino in fondo perché il capitano è Maignan e il vice è Rafa Leao, se non ci sono mi dispiace. Poi voglio fare i complimenti a Terracciano per come è entrato. Per un portiere non è facile. Ha dimostrato esperienza e sono contento per lui, ho un buon rapporto".