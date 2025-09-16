Calciomercato Milan, un ex interista a gennaio per far sorridere Allegri

È vero, manca ancora tantissimo alla finestra invernale di calciomercato e il Milan, ora come ora, è giustamente concentrato sul campo e sugli imminenti impegni in Serie A e in Coppa Italia. Nonostante, però, quanto detto dall'allenatore Massimiliano Allegri qualche giorno fa in conferenza stampa, la rosa con cui il Diavolo affronta questa stagione 2025-2026 è un po' corta e carente in alcuni reparti. A gennaio servirà qualche innesto: l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare sanno già come muoversi. PROSSIMA SCHEDA