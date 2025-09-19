Cristiano Ronaldo difende l’ex Milan Joao Felix: “Non capite niente di calcio”

Non sembra esserci pace per Joao Felix. Il talento sbocciato al Benfica ormai anni fa, non è mai riuscito a esprimere compiutamente il suo potenziale. Dall'Atletico Madrid al Chelsea, dal Barcellona al Milan. In tutti i top club europei per cui ha giocato non è mai riuscito a fare la differenza e a diventare un grande giocatore. L'ex numero 79 rossoneroè approdato durante l'estate in Arabia, più precisamente all'Al-Nassr. Ad accoglierlo nel club c'è stato il connazionale Cristiano Ronaldo. Il campione ex Real Madrid ha probabilmente avuto un ruolo importante per questa nuova avventura di Joao Felix. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, proprio Ronaldo ha preso le difese del suo compagno di squadra, subissato dalle critiche nel corso del podcast Chuveirinho.