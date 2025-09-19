Ex Milan, Donnarumma si è già preso il City: le parole dei compagni

"Con Gigi, la sensazione che provi è che ricorda un po' Courtois, sai? Un tipo alto, grosso", ha detto invece Bernardo Silva, aggiungendo: "Ed è ancora giovane, ha 26 anni, ma ha giocato ai massimi livelli per così tanto tempo. La prima partita in un nuovo club ti fa sempre sentire un po'... E si vedeva che era a suo agio, ed è bello avere un ragazzo così in difesa".
Rodri ha ricordato il derby contro lo United e ha ricordato la super parata su Mbeumo: "Ho pensato che dovessero mettere la palla nell'angolo alto per segnare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA