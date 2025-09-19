Pianeta Milan
Ex Milan, Donnarumma si è già preso il City: le parole dei compagni

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha avuto un ottimo impatto sul Manchester City. Ecco la conferma dei suoi nuovi compagni
Quest'estate Gianluigi Donnarumma ha vissuto una situazione paradossale. Dopo aver trascinato il PSG alla vittoria della Champions League, l'ex Milan è stato messo alla porta da Luis Enrique. Per fortuna, il capitano della nazionale italiana ci ha messo poco per trovare una nuova squadra. Dopo la sosta per le nazionali, 'Gigio' è approdato a Manchester, sponda City e sembra contento di avere iniziato questa nuova avventura. Dopo pochissimi allenamenti, Guardiola gli ha già affidato la difesa dei pali dei 'Citizens'. Le sue prestazioni, finora, hanno giustificato l'immediata fiducia. Lo hanno confermato alcuni nuovi compagni del portiere, impressionati dal livello delle sue prestazioni. Lo ha riportato tuttomercatoweb.com.

Il primo di cui si riportano le dichiarazioni è il giovane Nico O'Reilly: "Ha avuto un impatto enorme. È un personaggio fondamentale all'interno della squadra e nello spogliatoio". E ancora: "È arrivato e sento che lo abbiamo accolto tutti bene. Sì, è un leader, di cui abbiamo bisogno in squadra. Abbiamo una squadra piuttosto giovane, con molti nuovi giocatori. Sento che si è integrato molto bene e ovviamente è un ottimo portiere".

"Con Gigi, la sensazione che provi è che ricorda un po' Courtois, sai? Un tipo alto, grosso", ha detto invece Bernardo Silva, aggiungendo: "Ed è ancora giovane, ha 26 anni, ma ha giocato ai massimi livelli per così tanto tempo. La prima partita in un nuovo club ti fa sempre sentire un po'... E si vedeva che era a suo agio, ed è bello avere un ragazzo così in difesa".

Rodri ha ricordato il derby contro lo United e ha ricordato la super parata su Mbeumo: "Ho pensato che dovessero mettere la palla nell'angolo alto per segnare".

