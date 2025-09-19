Ex Milan, Donnarumma si è già preso il City: le parole dei compagni

Quest'estate Gianluigi Donnarumma ha vissuto una situazione paradossale. Dopo aver trascinato il PSG alla vittoria della Champions League , l'ex Milan è stato messo alla porta da Luis Enrique . Per fortuna, il capitano della nazionale italiana ci ha messo poco per trovare una nuova squadra. Dopo la sosta per le nazionali, 'Gigio' è approdato a Manchester, sponda City e sembra contento di avere iniziato questa nuova avventura . Dopo pochissimi allenamenti, Guardiola gli ha già affidato la difesa dei pali dei 'Citizens'. Le sue prestazioni, finora, hanno giustificato l'immediata fiducia. Lo hanno confermato alcuni nuovi compagni del portiere, impressionati dal livello delle sue prestazioni. Lo ha riportato tuttomercatoweb.com.

City, Donnarumma ha già impressionato tutti

Il primo di cui si riportano le dichiarazioni è il giovane Nico O'Reilly: "Ha avuto un impatto enorme. È un personaggio fondamentale all'interno della squadra e nello spogliatoio". E ancora: "È arrivato e sento che lo abbiamo accolto tutti bene. Sì, è un leader, di cui abbiamo bisogno in squadra. Abbiamo una squadra piuttosto giovane, con molti nuovi giocatori. Sento che si è integrato molto bene e ovviamente è un ottimo portiere".