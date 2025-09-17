Pianeta Milan
Ex Milan, Donnarumma: “Non parlo del passato, volevo venire al City”

Parla l'ex Donnarumma: 'Sarò per sempre grato a Milan e PSG'
In vista del match tra Manchester City e Napoli, l'ex portiere, Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa
Alessia Scataglini
E' ormai iniziata la nuova stagione della Champions League 2025-2026 e, tra le varie big europee, sono cambiate molte cose. Due dei trasferimenti più chiacchierati dell'estate sono stati l'approdo al Manchester City dell'ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, e l'arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne, ex City. In vista del match che vedrà sfidarsi le formazioni di Guardiola e Conte, in conferenza stampa ha parlato Donnarumma. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, Donnarumma: "Volevo venire, era la mia unica opzione"

Su Guardiola:Ringrazio il mister, per me è un onore essere qua ed essere allenato da lui, che ha scritto la storia del calcio. Ho tanto ancora da imparare e migliorare, è quello il mio obiettivo”.

Sulla scelta di approdare in Inghilterra:Sono stato molto chiaro: la mia voglia era quella di venire qua, era la mia prima e la mia unica opzione. Non penso al futuro, ho già detto cosa penso del mio essere qua. Sono contento di essere al City e di far parte di questa grande squadra, spero di dare tanto a questi colori per molti anni ancora“.

Su quando sono nati i contatti con il City:“Prima dell’estate già sapevo che il City era molto interessato a me. Poi i rapporti si sono rafforzati dopo il Mondiale per Club, ho saputo che il mister spingeva per il mio arrivo qua e questo mi ha dato grande orgoglio. Anche per questo non ho esitato ad accettare di venire qua con grande gioia ed entusiasmo”.

Sull'addio al Paris Saint-Germain: “Non mi piace parlare del passato. Le persone fanno le proprie scelte e questo fa parte del calcio. Auguro il meglio ai miei ex compagni perché se lo meritano, ho un grande rapporto con loro. Anche quando hanno saputo che sarei andato via mi hanno dimostrato grande affetto, è bello aver lasciato qualcosa di importante ai compagni. Delle altre scelte non parlo, sono solo felice di essere qua“.

