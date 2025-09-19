Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste San Siro, Sala: “Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone”

INTERVISTE

San Siro, Sala: “Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone”

San Siro, Sala: 'Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone'
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del tema dello stadio di San Siro, molto caldo negli ultimi giorni
Redazione PM

A Milano si è tornati a parlare parecchio del tema stadio. L'approvazione della delibera per la vendita a Milan e Inter di San Siro e le zone limitrofe da parte della Giunta del Comune di Milano ha ufficialmente avviato l'iter per la costruzione di un nuovo stadio. Sul tema è intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale ha parlato a Radio Bruno. Di seguito, si riportano le dichiarazioni del primo cittadino.

Tema stadio, le parole del sindaco Sala

—  

"Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il settore pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell'investimento".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Udinese-Milan: parla Allegri, situazione infortuni e rinnovi>>>

La situazione attuale: "Abbiamo fatto una recente delibera di giunta, adesso andrà in consiglio comunale e vedremo nelle prossime settimane se il consiglio approverà questa idea. Incontri? Non abbiamo avuto incontri recenti, però noi stiamo facendo le cose che dobbiamo fare".

Leggi anche
Tema stadio, Scavuzzo: “Stiamo cercando di immaginare un nuovo San Siro”
Udinese-Milan, Orlando: “Non dimentichiamoci che manca ancora Leao”

© RIPRODUZIONE RISERVATA