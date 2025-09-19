San Siro, Sala: “Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone”

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del tema dello stadio di San Siro, molto caldo negli ultimi giorni
A Milano si è tornati a parlare parecchio del tema stadio. L'approvazione della delibera per la vendita a Milan e Inter di San Siro e le zone limitrofe da parte della Giunta del Comune di Milano ha ufficialmente avviato l'iter per la costruzione di un nuovo stadio. Sul tema è intervenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale ha parlato a Radio Bruno. Di seguito, si riportano le dichiarazioni del primo cittadino.
Tema stadio, le parole del sindaco Sala
"Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone e quindi vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo. Il settore pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile. Questo ci spinge a trovare una formula per cui lo stadio sia di proprietà delle squadre, che si prendono carico dell'investimento".