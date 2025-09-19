Udinese-Milan, Orlando: “Non dimentichiamoci che manca ancora Leao”

Si avvicina sempre di più la quarta giornata di Serie A. Stasera alle 20:45 inizierà ufficialmente con la sfida tra Lecce e Cagliari. Il Milan, invece, sarà impegnato domani sera contro l'Udinese al Bluenergy Stadium. Giocare a Udine, si sa, è sempre difficile. In pià, la squadra di Kosta Runjaic ha buoni valori a disposizione in rosa e ha iniziato alla grande il suo campionato. Ad ora, il suo bottino è di 7 punti in 3 partite giocate. Tradotto: non ha ancora perso. I rossoneri di Massimiliano Allegri (che ha parlato oggi in conferenza stampa) sperano dunque di riuscire a infliggere loro la prima sconfitta stagionale. Sarebbe importante per proseguire sulla buona scia delle ultime due uscite. Contro Lecce e Bologna, infatti, sono arrivati 6 punti. Di seguito, si riportano le parole di Massimo Orlando. L'ex calciatore, intervenuto a TMW Radio, ha commentato la sfida alla vigilia, ricordando il forfait di Leao (ancora infortunato).