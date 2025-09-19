Udinese-Milan, Braglia: “Per me può fare risultato a Udine”

Domani sera alle 20:45 al Bluenenergy Stadium andrà in scena Udinese-Milan, quarta giornata di campionato. Gli uomini di Allegri (il quale ha parlato in conferenza stampa) sono chiamati a confermare l'ottima prestazione mostrata contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Davanti a loro, però, ci sarà una squadra parecchio ostica. I friulani, allenati da Kosta Runjaic, hanno cominciato molto bene la loro Serie A: 7 punti conquistati in tre partite. Inoltre, andare a giocare a Udine - come è noto - è sempre dura. Ce la faranno i rossoneri a portare a casa i tre punti? Simone Braglia si è mostrato fiducioso in merito sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Marcanà'. Di seguito, si riportano le sue parole.