Udinese, Bertola: 'Tifo Milan, il mio idolo è Nesta. Su Modric ...'

"Essendo tifoso del Milan, non poteva che essere Alessandro Nesta. Uno che in una squadra di campioni ha sempre fatto la differenza". Nicolò Bertola parla così del suo idolo da ragazzo. Il difensore dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' parlando anche del suo tifo per il Milan e della sfida contro i rossoneri di domani sera. Bertola dovrebbe giocare titolare in difesa. Che effetto gli fa vedere di fronte a lui i rossoneri? Beh, mi renderà orgoglioso giocarci contro. Oggi però sono un giocatore dell’Udinese e il Milan è una squadra come le altre".