Udinese, Bertola: 'Tifo Milan, il mio idolo è Nesta. Su Modric ...'

"Essendo tifoso del Milan, non poteva che essere Alessandro Nesta. Uno che in una squadra di campioni ha sempre fatto la differenza". Nicolò Bertola parla così del suo idolo da ragazzo. Il difensore dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport' parlando anche del suo tifo per il Milan e della sfida contro i rossoneri di domani sera. Bertola dovrebbe giocare titolare in difesa. Che effetto gli fa vedere di fronte a lui i rossoneri? Beh, mi renderà orgoglioso giocarci contro. Oggi però sono un giocatore dell’Udinese e il Milan è una squadra come le altre".
Nicolò Bertola, difensore titolare dell'Udinese, ha parlato a 'Tuttosport' del suo tifo per il Milan, del suo idolo Nesta e di Modric. Ecco le sue parole
L'Udinese arriva alla partita contro il Milan con 7 punti e la vittoria contro l'Inter a San Siro: "È una spinta in più, come però lo è stato vincere a Pisa: due partite che hanno fatto capire per primi a noi stessi le qualità che abbiamo. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada", parla così Bertola.
Con chi vorrebbe scambiare la maglia a termine di Udinese-Milan? "Non so, di certo da Modric ci sarà la fila".
