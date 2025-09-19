Udinese, Iker Bravo: 'Il Milan è forte con gente di livello, ma noi ...'

"Milan? Ha vinto tanto, molte Champions. E ora ha una squadra forte con gente di alto livello come Modric e Pulisic ma anche noi giocheremo per vincere". Iker Bravo parla dei rossoneri in vista della sfida di domani tra il Diavolo e la sua Udinese. La punta ha giocato da titolare contro il Pisa segnando. Queste le parole nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan.