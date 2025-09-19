Udinese, Iker Bravo: 'Il Milan è forte con gente di livello, ma noi ...'

Iker Bravo ricorda anche due giocatori ex Milan: "Mi piacevano pure Fernando Torres e Ibrahimovic". Vedremo se il giovane attaccante sarà il titolare dell'attacco dell'Udinese domani sera proprio contro il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
UDINESE-MILAN
"Milan? Ha vinto tanto, molte Champions. E ora ha una squadra forte con gente di alto livello come Modric e Pulisic ma anche noi giocheremo per vincere". Iker Bravo parla dei rossoneri in vista della sfida di domani tra il Diavolo e la sua Udinese. La punta ha giocato da titolare contro il Pisa segnando. Queste le parole nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan.
Iker Bravo ha parlato anche dei suoi giocatori preferiti sempre a la rosea: "Un calciatore che mi piace? Ora Lautaro, col quale ho scambiato la maglia e Dybala. Dei vecchi Francesco Totti. Io mi rivedo in lui. Guardo tutte le sue giocate su YouTube. Fantastico. Sono un 2005 e guardo YouTube".
