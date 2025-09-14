Rakitic: “In carriera sono mancate due cose: giocare in Serie A e con Ibrahimovic”

Zlatan Ibrahimovic, leggenda del Milan e attuale dirigente rossonero, è stato una vera e propria fonte d'ispirazione per tantissimi calciatori, incluso anche Ivan Rakitic, ex stella del Barcellona. Il centrocampista croato, ex compagno di Nazionale di Luka Modric, attuale centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CBS Sport dove ha confessato che uno dei suoi rimpianti più grandi legati alla sua carriera è di non aver mai avuto la 'fortuna' di giocare proprio con Zlatan Ibrahimovic. Ecco, di seguito, le sue parole: