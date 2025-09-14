Zlatan Ibrahimovic, leggenda del Milan e attuale dirigente rossonero, è stato una vera e propria fonte d'ispirazione per tantissimi calciatori, incluso anche Ivan Rakitic, ex stella del Barcellona. Il centrocampista croato, ex compagno di Nazionale di Luka Modric, attuale centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CBS Sport dove ha confessato che uno dei suoi rimpianti più grandi legati alla sua carriera è di non aver mai avuto la 'fortuna' di giocare proprio con Zlatan Ibrahimovic. Ecco, di seguito, le sue parole:
Rakitic: "In carriera sono mancate due cose: giocare in Serie A e con Ibrahimovic"
INTERVISTE
Rakitic: “In carriera sono mancate due cose: giocare in Serie A e con Ibrahimovic”
Ivan Rakitic, ex Barcellona, ha rilasciato un' intervista ai microfoni di CBS Sport, dove ha parlato di Ibrahimovic, dirigente del Milan
Rakitic: "Ho due rimpianti: non aver giocato in Italia e con Ibrahimovic"—
"Uno scambio di maglia speciale, molto importante per me, è quello con Zlatan Ibrahimovic. Sono grato per la mia carriera, ma mi sono mancate due cose: giocare in Serie A e giocare con Zlatan Ibrahimovic. Credo che lui fosse speciale per noi giocatori, penso che il suo modo di fare, come dice lui da leone, da numero 1, potesse farti migliorare in tantissime cose, tantissime qualità standogli vicino ogni giorno. Per questo adoro Zlatan”.
