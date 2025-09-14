Benatia: “Rabiot mi aveva parlato del desiderio di Pavard di raggiungerci”

Il calciomercato del Marsiglia di De Zerbi, quest'anno, è stato molto infuocato, sopratutto gli ultimissimi giorni. Dopo lo 'scandalo' legato ad Adrien Rabiot e Rowe, trasferiti rispettivamente al Milan e Bologna , è arrivata in Francia un'ex conoscenza della Serie A: Benjamin Pavard. Il direttore sportivo del club francese, Mehdi Benatia , ha rilasciato alcune dichiarazioni e raccontato alcuni retroscena legati proprio a Pavard e Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sapevo che Pavard aveva voglia di venire a Marsiglia. Lo aveva fatto sapere e a maggio avevamo anche fatto un pranzo con Adrien Rabiot. In quell’occasione, Rabiot mi aveva confermato il desiderio di Pavard di raggiungerci. In quel momento ho parlato con l’Inter. Era un po’ complicato per noi: ingaggio pesante, trasferimento oneroso, non potevamo chiudere subito. Le cose sono cambiate col passare delle settimane e quando è diventato possibile per noi, ho preso il telefono. Con lui è stato facile perché aveva tantissima voglia di venire. È stato semplice: stava scendendo dall’aereo per la Nazionale, mi ha richiamato subito perché non vedeva l’ora di arrivare. E oggi è qui".