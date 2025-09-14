Milan, Calabria: “Allegri tecnico competente e capace. Ho fiducia”

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina del Milan: nella sua prima era in rossonero, uno Scudetto molto importante per il Diavolo. Ora il compito sarà quello di riportare il Milan in Champions League dopo un'annata deludente. "Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l’ho sempre ammirato e sono contento sia tornato al Milan". Davide Calabria parla così del ritorno di Allegri al Milan nella sua lunga e interessante intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.