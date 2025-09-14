Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Calabria: “Allegri tecnico competente e capace. Ho fiducia”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Calabria: “Allegri tecnico competente e capace. Ho fiducia”

Milan, Calabria: 'Allegri tecnico competente e capace. Ho fiducia'
L'ex terzino e capitano del Milan Davide Calabria ha parlato anche del ritorno in rossonero di Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina del Milan: nella sua prima era in rossonero, uno Scudetto molto importante per il Diavolo. Ora il compito sarà quello di riportare il Milan in Champions League dopo un'annata deludente. "Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l’ho sempre ammirato e sono contento sia tornato al Milan". Davide Calabria parla così del ritorno di Allegri al Milan nella sua lunga e interessante intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, Calabria su Allegri: "Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l’ho sempre ammirato"

—  

"È un tecnico competente e capace, con grande intelligenza ed esperienza, che comunica nel migliore dei modi", continua Calabria.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Pulisic è il jolly di Allegri dalla panchina? Una frase può essere la chiave>>>

E' la scelta giusta per il momento dei rossoneri? "Il Milan aveva bisogno di un allenatore di spessore come lui. Ho fiducia nel suo lavoro e sono sicuro farà una grande stagione". Questo il pensiero finale di Davide Calabria. Per il Milan e Allegri questa sera un test molto importante: a San Siro arriva una squadra ostica ovvero il Bologna di Italiano.

Leggi anche
Milan Primavera, Renna: “Abbiamo dominato. I giovani stanno crescendo”
Milan, senti Calabria: “Theo Hernandez altra categoria. Maldini credo sia …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA