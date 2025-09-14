San Siro, Abodi: “A Milano si fa fatica ad affermare i principi del futuro”

A Milano continua ad esserci un problema legato allo stadio: San Siro è vecchio ma non è ancora stato cambiato. Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ha commentato la situazione

Redazione PM 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 17:46)

Persiste il problema legato a San Siro. Lo stadio di Milan e Inter - di proprietà del comune di Milano - è ormai vecchio e inadatto se si ha una visione a lungo termine sia rispetto all'utilizzo dello stadio stesso sia rispetto alla sostenibilità economica delle due squadre. In più, essendo vecchio l'impianto, non è più ritenuto idoneo per ospitare eventi UEFA, che si tratti di finali di coppe europee e di competizioni internazionali come gli Europei di calcio. Al termine dell'evento dal titolo "Per lo sport femminile si può fare molto di più", il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi ha commentato la situazione di San Siro. Di seguito, si riportano le sue parole.