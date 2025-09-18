Tra grandi campioni - e, per di più, pari ruolo - ci si riconosce. Lo si può pensare tante volte nel calcio, quando ex calciatori (ormai ritirati dall'attività professionistica) rilasciano dichiarazioni sugli attuali protagonisti di questo sport. Restringendo il campo alla nostra Serie A e a chi di ruolo ha fatto o fa tutt'ora il portiere, lo si può pensare leggendo le parole che Reina ha detto su De Gea. I due connazionali (sono entrambi spagnoli) hanno fatto a tempo a conoscersi in nazionale nonostante corra qualche anno (nove anni, per la precisione) di differenza tra i due. Di seguito, si riporta ciò che ha detto Reina, ex portiere di Milan, Napoli, Lazio e Como se si citano solo le squadre italiane per cui ha militato.
Ex Milan, Reina esalta De Gea: “L’anno scorso è stato eccezionale”
Pepe Reina, ex portiere di Milan, Napoli, Lazio e Como (in Italia) ha commentato la scorsa stagione di De Gea alla Fiorentina a Radio Bruno
Ecco cosa ha detto: "Davvero tanto di cappello. Dopo un anno di inattività, non mi aspettavo un rientro con tanta sicurezza, leadership e fiducia nei propri mezzi. È stato eccezionale e ha garantito molti punti alla squadra. La scorsa stagione è stato il calciatore più determinante per la Fiorentina".
