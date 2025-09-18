Milan, Brambati su Camarda: “Per me non doveva andare a Lecce”

Di Francesco Camarda, attaccante italiano classe 2008, si sente parlare da tempo. Il ragazzo, infatti, è cresciuto nel settore giovanile del Milan e, grazie agli straordinari numeri realizzativi (e non solo) collezionati nelle giovanili rossonere, ha fatto parlare di sé. L'anno scorso la sua gestione da parte della società è stata pessima. Troppa poca chiarezza sulla sua collocazione, tra prima squadra, Milan Futuro e Primavera. Il risultato è stata una stagione abbastanza anonima, in cui Camarda non è mai riuscito a trovare continuità. Per questa stagione la scelta è stata diversa. È stato mandato in prestito al Lecce, con la formula del diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri. In più, il Milan pagherà dei bonus a seconda del numero di presenze e di reti del giocatore. Insomma, si tratta di una sorta di premio per la valorizzazione. Massimo Bramati a 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio, si è detto contrario a questa scelta da parte del Milan.