I cambi dalla panchina: il possibile punto di forza del Milan di Allegri

"I campionati si vincono con i cambi dalla panchina" - diceva Massimiliano Allegri in una conferenza stampa di qualche settimana fa. Sarà vero? Sicuramente è ragionevole fidarsi di un allenatore vincente come lui. In bacheca, infatti, conta ben 6 scudetti (1 con il Milan e 5 con la Juventus ). Onestamente, la rosa dei rossoneri di questa stagione non sembra ancora all'altezza per lottare per il vertice della classifica. Tuttavia, mai dire mai, come si suol dire. Nel frattempo, è possibile condurre una riflessione interlocutoria sull'importanza delle risorse dalla panchina per il Milan attuale, allenato proprio da Allegri.

Il Milan e l'importanza delle risorse dalla panchina

Come fa giustamente notare Gazzetta.it, in Milan-Bologna Allegri ha potuto schierare nel secondo tempo i seguenti calciatori: De Winter, Pulisic, Ricci e Nkunku. Il costo dei loro cartellini sfiora i 100 milioni e il loro apporto in campo si è fatto sentire, eccome. Tutti e quattro sono entrati bene e hanno ricordato come - nell'era delle cinque sostituzioni - i cambi dalla panchina possono essere una risorsa fondamentale per ribaltare le gare o comunque per migliorare la qualità degli undici in campo. Nel caso dell'ultima partita, questo è avvenuto.