Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Udinese-Milan, Signori ospite del Bluenergy Stadium nel prepartita

ULTIME MILAN NEWS

Udinese-Milan, Signori ospite del Bluenergy Stadium nel prepartita

Udinese-Milan, Signori ospite del Bluenergy Stadium nel prepartita
Beppe Signori, grande ex attaccante italiano, sarà ospite del Bluenergy Stadium nel prepartita di Udinese-Milan
Redazione PM

Sabato sera al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena alle 20:45 l'anticipo della quarta giornata di Serie A: Udinese-Milan. I rossoneri stanno preparando in questi giorni a Milanello la partita contro i friulani. Dopo la vittoria in casa contro il Bologna, gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono confermare i progressi fatti sul piano del gioco e sul piano dei risultati. Contro di loro ci sarà l'agguerrita squadra di Kosta Runjaic. I bianconeri sono partiti benissimo in questa Serie A (7 punti conquistati in 3 partite) e vorranno rendere difficile la vita ai rossoneri. Il match in sé, però, non è l'unica notizia. Come ha annunciato ufficialmente l'Udinese, infatti, nel prepartita Beppe Signori, grande ex attaccante italiano, sarà ospite dello stadio. Di seguito, si riporta il comunicato.

Udinese-Milan, Signori nel prepartita

—  

LEGGI ANCHE: Le condizioni degli infortunati in vista di Udinese-Milan>>>

La comunicazione ufficiale dell'Udinese: "Con una carriera ricca di gol e momenti indimenticabili, Signori continua ancora oggi a raccontare il calcio con la stessa passione di sempre. Un’occasione da non perdere per ascoltare il punto di vista autentico di una vera leggenda del nostro sport".

Leggi anche
Manchester City-Napoli, esordio in Champions per Donnarumma con il City
Verso Udinese-Milan, Pavlovic recuperato: ballottaggio con De Winter?

© RIPRODUZIONE RISERVATA