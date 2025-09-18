Udinese-Milan, Signori ospite del Bluenergy Stadium nel prepartita

Sabato sera al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena alle 20:45 l'anticipo della quarta giornata di Serie A: Udinese-Milan. I rossoneri stanno preparando in questi giorni a Milanello la partita contro i friulani. Dopo la vittoria in casa contro il Bologna, gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono confermare i progressi fatti sul piano del gioco e sul piano dei risultati. Contro di loro ci sarà l'agguerrita squadra di Kosta Runjaic. I bianconeri sono partiti benissimo in questa Serie A (7 punti conquistati in 3 partite) e vorranno rendere difficile la vita ai rossoneri. Il match in sé, però, non è l'unica notizia. Come ha annunciato ufficialmente l'Udinese, infatti, nel prepartita Beppe Signori, grande ex attaccante italiano, sarà ospite dello stadio. Di seguito, si riporta il comunicato.