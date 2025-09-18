Verso Udinese-Milan, Pavlovic recuperato: ballottaggio con De Winter?

Di De Winter ci si può fidare? Il suo esordio contro il Bologna (in cui ha giocato per tutto il secondo tempo) suggerisce una risposta affermativa a tale domanda. Il belga ha dimostrato di potersi disimpegnare bene anche sul centro-sinistra. Essendo un destro naturale, ciò non era affatto scontato. Per quanto riguarda la difesa a 3, invece, c'erano pochi dubbi. Al Genoa, sotto la guida di Gilardino, De Winter ha spesso giocato all'interno di un sistema analogo, anche se perlopiù dislocato sul centro-destra del pacchetto arretrato.
Si attendono dunque nei prossimi giorni notizie su questo ballottaggio. Di sicuro, Allegri si può affidare a due centrali che, finora, hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa.
