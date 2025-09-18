Verso Udinese-Milan, Pavlovic recuperato: ballottaggio con De Winter?

Questo sabato sera, 20 settembre 2025 alle ore 20:45, c'è in programma Udinese-Milan. Dopo la sfida contro il Bologna di Italiano, si presenta di nuovo un match ostico per gli uomini di Massimiliano Allegri. L'Udinese di Kosta Runjaic ha iniziato alla grande la stagione, con 7 punti accumulati nelle prime tre giornate di campionato. In preparazione alla sfida, arrivano alcune buone notizie da Milanello. Se Maignan e Leao daranno forfait, sembra ormai ristabilito Pavlovic. Il difensore centrale - partito titolare domenica scorsa dopo le fatiche con la sua Serbia - ha riportato un infortunio muscolare ed è stato sostituito all'intervallo della sfida. Al suo posto, è entrato De Winter. L'ex Genoa ha fatto così il suo esordio con la maglia del Milan. E ora, ritornato a disposizione Pavlovic, chi si prenderà una maglia da titolare?