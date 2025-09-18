Pianeta Milan
Verso Udinese-Milan, Pavlovic recuperato: ballottaggio con De Winter?
Pavlovic sembra aver recuperato dall'infortunio patito durante la partita contro il Bologna. In Udinese-Milan chi tra lui e De Winter si prenderà la titolarità? Ballottaggio in vista
Questo sabato sera, 20 settembre 2025 alle ore 20:45, c'è in programma Udinese-Milan. Dopo la sfida contro il Bologna di Italiano, si presenta di nuovo un match ostico per gli uomini di Massimiliano Allegri. L'Udinese di Kosta Runjaic ha iniziato alla grande la stagione, con 7 punti accumulati nelle prime tre giornate di campionato. In preparazione alla sfida, arrivano alcune buone notizie da Milanello. Se Maignan e Leao daranno forfait, sembra ormai ristabilito Pavlovic. Il difensore centrale - partito titolare domenica scorsa dopo le fatiche con la sua Serbia - ha riportato un infortunio muscolare ed è stato sostituito all'intervallo della sfida. Al suo posto, è entrato De Winter. L'ex Genoa ha fatto così il suo esordio con la maglia del Milan. E ora, ritornato a disposizione Pavlovic, chi si prenderà una maglia da titolare?

Il dubbio in difesa in vista di Udinese-Milan

Allegri dovrà ora riflettere su questo ballottaggio. Pavlovic o De Winter? Questo è il dilemma. Il serbo è partito titolare in tutte le prime tre giornate di campionato e sembra più a suo agio in una difesa a 3. Il recente problema fisico, però, potrebbe indurre il tecnico a non rischiarlo.

Di De Winter ci si può fidare? Il suo esordio contro il Bologna (in cui ha giocato per tutto il secondo tempo) suggerisce una risposta affermativa a tale domanda. Il belga ha dimostrato di potersi disimpegnare bene anche sul centro-sinistra. Essendo un destro naturale, ciò non era affatto scontato. Per quanto riguarda la difesa a 3, invece, c'erano pochi dubbi. Al Genoa, sotto la guida di Gilardino, De Winter ha spesso giocato all'interno di un sistema analogo, anche se perlopiù dislocato sul centro-destra del pacchetto arretrato.

LEGGI ANCHE: Le condizioni degli infortunati in vista di Udinese-Milan>>>

Si attendono dunque nei prossimi giorni notizie su questo ballottaggio. Di sicuro, Allegri si può affidare a due centrali che, finora, hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa.

