Ex Milan, Camarda andrà al Mondiale U20? La decisione del Lecce

Dal 27 settembre al 19 ottobre si disputerà in Cile il Mondiale U20 . La competizione - data la sua collocazione nel calendario della stagione - porta i club a dover fare delle scelte rispetto all'impiego dei propri calciatori. Ogni squadra, infatti, è chiamata ad accettare o rifiutare la convocazione di un proprio giocatore per la sua nazionale. Tale decisione, ovviamente, ha a che fare con la centralità (o meno) di un dato ragazzo al progetto tecnico della società in questione. Il tema riguarda da molto vicino anche il Lecce (e, indirettamente, il Milan ).

Il Lecce non manda Camarda al Mondiale U20

I giallorossi hanno deciso di tenere Camarda in rosa e di non renderlo disponibile per la selezione U20 degli azzurri. L'ex attaccante del Milan - che si trova in Puglia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto - è considerato una pedina troppo importante dall'allenatore Eusebio Di Francesco.