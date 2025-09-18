Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Camarda andrà al Mondiale U20? La decisione del Lecce

ULTIME MILAN NEWS

Ex Milan, Camarda andrà al Mondiale U20? La decisione del Lecce

Ex Milan, Camarda andrà al Mondiale U20? La decisione del Lecce
Camarda è in prestito al Lecce dal Milan. Ecco la decisione dei giallorossi rispetto alla partecipazione dell'attaccante al Mondiale U20
Redazione PM

Dal 27 settembre al 19 ottobre si disputerà in Cile il Mondiale U20. La competizione - data la sua collocazione nel calendario della stagione - porta i club a dover fare delle scelte rispetto all'impiego dei propri calciatori. Ogni squadra, infatti, è chiamata ad accettare o rifiutare la convocazione di un proprio giocatore per la sua nazionale. Tale decisione, ovviamente, ha a che fare con la centralità (o meno) di un dato ragazzo al progetto tecnico della società in questione. Il tema riguarda da molto vicino anche il Lecce (e, indirettamente, il Milan).

Il Lecce non manda Camarda al Mondiale U20

—  

I giallorossi hanno deciso di tenere Camarda in rosa e di non renderlo disponibile per la selezione U20 degli azzurri. L'ex attaccante del Milan - che si trova in Puglia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto - è considerato una pedina troppo importante dall'allenatore Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Le condizioni degli infortunati in vista di Udinese-Milan>>>

Si tratta di una buona notizia per la società di via Aldo Rossi. L'idea alla base del prestito, infatti, è quella di far accumulare esperienza in Serie A al ragazzo. In questo modo, si spera che Camarda possa avere un buon minutaggio nella categoria. L'anno prossimo  se dovesse fare bene a Lecce - potrà tornare nella rosa del Milan e, magari, ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Leggi anche
Squeri: “Il Milan non chiude l’ipotesi dello stadio a San Donato”
Le condizioni degli infortunati in vista di Udinese-Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA