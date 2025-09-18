Alle 21 all'Etihad Stadium scenderanno in campo Manchester City e Napoli. Una sfida attesissima, valevole per la prima giornata della League Phase di Champions League. Gli intrecci di questa gara sono numerosissimi. Dalla sfida tra due grandi allenatori come Guardiola e Conte fino al ritorno di De Bruyne, da poco approdato in Italia e già chiamato ad affrontare i suoi ex compagni. In campo stasera ci sarà un vincitore della passata rassegna. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. 'Gigio', sebbene sia appena arrivato, si è già preso la titolarità tra i pali dei 'Citizens'. L'altro nuovo estremo difensore di Guardiola, Trafford, è finito di nuovo in panchina.
Manchester City-Napoli, esordio in Champions per Donnarumma con il City
Tra pochi minuti inizierà Manchester City-Napoli, prima giornata della League Phase di Champions League. Donnarumma in campo dal primo minuto
Donnarumma si è già preso il City?—
È presto per dirlo. Sicuramente, però, si può arguire che l'impatto con la nuova squadra è stato molto positivo per il capitano della nazionale italiana. Nel weekend, infatti, Donnarumma ha esordito in maglia City nel derby di Manchester. Un paio di interventi clamorosi hanno contribuito alla vittoria della squadra, arrivata per 3-0. Porta inviolata, dunque, alla prima presenza alla corte di Guardiola.
