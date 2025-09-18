Ex Milan, Reijnders titolare alla prima in Champions con il City

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, è titolare in Manchester City-Napoli, prima partita di Champions League dei 'Citizens' di Pep Guardiola. Insieme a lui, dal primo minuto, anche Donnarumma
Gianluigi Donnarumma non è l'unico ex Milan che sarà titolare in Manchester City-Napoli. Il match, valevole per la prima giornata della League Phase di Champions League, andrà in scena tra pochi minuti (calcio d'inizio alle ore 21:00) all'Etihad Stadium di Manchester. La sfida vede contro due grandissime squadre. Si tratta del ritorno di De Bruyne in quella che è stata la sua casa per anni. È anche lo scontro tra due grandissimi allenatori (già rivali in carriera per più volte in Premier League): Guardiola contro Conte. Ma non solo. A breve esordirà in Champions con la maglia dei 'Citizens' Tijjani Reijnders, l'ex centrocampista del Milan.
Reijnders già al centro del City di Guardiola
—
Reijnders ci ha messo poco tempo per conquistarsi un ruolo centrale nella squadra di Guardiola. L'olandese - dopo la super scorsa stagione con i rossoneri - è approdato al City a inizio giugno e ha debuttato con loro già nel Mondiale per Club. Già le prime apparizioni avevano messo in evidenza la sua grandissima qualità.