Ex Milan, Reijnders titolare alla prima in Champions con il City

Gianluigi Donnarumma non è l'unico ex Milan che sarà titolare in Manchester City-Napoli . Il match, valevole per la prima giornata della League Phase di Champions League , andrà in scena tra pochi minuti (calcio d'inizio alle ore 21:00) all'Etihad Stadium di Manchester. La sfida vede contro due grandissime squadre. Si tratta del ritorno di De Bruyne in quella che è stata la sua casa per anni. È anche lo scontro tra due grandissimi allenatori (già rivali in carriera per più volte in Premier League): Guardiola contro Conte. Ma non solo. A breve esordirà in Champions con la maglia dei 'Citizens' Tijjani Reijnders , l'ex centrocampista del Milan .

Reijnders già al centro del City di Guardiola

Reijnders ci ha messo poco tempo per conquistarsi un ruolo centrale nella squadra di Guardiola. L'olandese - dopo la super scorsa stagione con i rossoneri - è approdato al City a inizio giugno e ha debuttato con loro già nel Mondiale per Club. Già le prime apparizioni avevano messo in evidenza la sua grandissima qualità.