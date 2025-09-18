Pianeta Milan
Ex Milan, Reijnders titolare alla prima in Champions con il City
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, è titolare in Manchester City-Napoli, prima partita di Champions League dei 'Citizens' di Pep Guardiola. Insieme a lui, dal primo minuto, anche Donnarumma
Gianluigi Donnarumma non è l'unico ex Milan che sarà titolare in Manchester City-Napoli. Il match, valevole per la prima giornata della League Phase di Champions League, andrà in scena tra pochi minuti (calcio d'inizio alle ore 21:00) all'Etihad Stadium di Manchester. La sfida vede contro due grandissime squadre. Si tratta del ritorno di De Bruyne in quella che è stata la sua casa per anni. È anche lo scontro tra due grandissimi allenatori (già rivali in carriera per più volte in Premier League): Guardiola contro Conte. Ma non solo. A breve esordirà in Champions con la maglia dei 'Citizens' Tijjani Reijnders, l'ex centrocampista del Milan.

Reijnders già al centro del City di Guardiola

Reijnders ci ha messo poco tempo per conquistarsi un ruolo centrale nella squadra di Guardiola. L'olandese - dopo la super scorsa stagione con i rossoneri - è approdato al City a inizio giugno e ha debuttato con loro già nel Mondiale per Club. Già le prime apparizioni avevano messo in evidenza la sua grandissima qualità.

L'inizio di stagione in Premier League ha messo ulteriormente in vetrina la sua classe. Pep, infatti, lo reputa già un punto fermo della sua squadra. In campionato è sempre stato titolare e ora, alla prima di Champions League, la storia si sta ripetendo.

