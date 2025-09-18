Milan, Galeone: 'Con l'arrivo di Rabiot è la mediana più forte insieme a ...'

L'impatto di Rabiot con il mondo Milan è stato positivo. Due giorni di allenamenti a Milanello dopo la sosta nazionali e prima presenza da titolare a centrocampo. Allegri, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Juventus e che ha un debole per un giocatore come lui, si è subito affidato al francese. La fiducia è stata ripagata con un'ottima prestazione. In poco tempo, Rabiot sembra aver mandato un messaggio chiaro: si prenderà un posto da titolare nella mediana a 3 dell'allenatore livornese. Il fatto di aver già lavorato con Allegri lo faciliterà in questo. Inoltre, la sua notevole personalità lo aiuterà a prendersi la scena. Arrivato l'ultimo giorno di mercato, Rabiot è giunto a Milano per rinforzare un centrocampo già di buona qualità nel suo complesso. È di questo stesso parere Giovanni Galeone, ex allenatore (da sempre vicino ad Allegri), il quale ha parlato al 'Messaggero Veneto'. Di seguito, si riportano le sue parole.
L'ex allenatore Giovanni Galeone, da sempre molto vicino ad Allegri, ha commentato il centrocampo del Milan al Messaggero Veneto dopo l'arrivo di Rabiot. Ecco la sua opinione
Galeone sul centrocampo del Milan—
Il suo commento: "Premesso che Allegri l’avrei visto bene lo scorso anno già al posto di Fonseca, dico che con l’arrivo di Rabiot è la mediana più forte assieme a quella del Napoli".
