Milan, Galeone: 'Con l'arrivo di Rabiot è la mediana più forte insieme a ...'

L'impatto di Rabiot con il mondo Milan è stato positivo. Due giorni di allenamenti a Milanello dopo la sosta nazionali e prima presenza da titolare a centrocampo. Allegri, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Juventus e che ha un debole per un giocatore come lui, si è subito affidato al francese. La fiducia è stata ripagata con un'ottima prestazione. In poco tempo, Rabiot sembra aver mandato un messaggio chiaro: si prenderà un posto da titolare nella mediana a 3 dell'allenatore livornese. Il fatto di aver già lavorato con Allegri lo faciliterà in questo. Inoltre, la sua notevole personalità lo aiuterà a prendersi la scena. Arrivato l'ultimo giorno di mercato, Rabiot è giunto a Milano per rinforzare un centrocampo già di buona qualità nel suo complesso. È di questo stesso parere Giovanni Galeone, ex allenatore (da sempre vicino ad Allegri), il quale ha parlato al 'Messaggero Veneto'. Di seguito, si riportano le sue parole.