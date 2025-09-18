Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Gautieri: “Il Milan, che già prima era forte, può dar fastidio al Napoli”

INTERVISTE

Gautieri: “Il Milan, che già prima era forte, può dar fastidio al Napoli”

E se il Milan giocasse con il doppio play? Tante le soluzioni a centrocampo
Intervistato dai microfoni di TMW, Carmine Gautieri ha parlato del centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Carmine Gautieri, ex calciatore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su alcune big del campionato. Tra le tante discusse, Gautieri ha parlato, in modo particolare di Inter (complice la vittoria in Champions di ieri), Juventus e Milan. Proprio sulla squadra di Allegri, l'ex calciatore ha commentato il centrocampo rossonero definendolo 'straordinario'. Va ricordato che, il centrocampo del Milan quest'anno è particolarmente affollato: sono ben 8 i giocatori presenti in questo reparto. Ecco di seguito, le parole di Gautieri:

Gautieri: "Con i nuovi giocatori il Milan darà fastidio al Napoli"

—  

"La Juve è partita in sordina, in silenzio senza proclami e secondo me può dare fastidio come il Milan che ha un centrocampo straordinario. Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori secondo me può dare fastidio al Napoli. E occhio alla Roma di Gasperini”.

LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...

Il centrocampo del Milan:

  • Youssof Fofana - 26 anni

  • Ardon Jashari - 23 nni

  • Ruben Loftus-Cheek - 29 anni

  • Luka Modric - 40 anni

  • Christian Pulisic - 27 anni

  • Adrien Rabiot - 30 anni

  • Samuele Ricci - 24 anni

  • Alexis Saelemaekers - 26 anni

    • Leggi anche
    Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”
    Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%”

    © RIPRODUZIONE RISERVATA