Gautieri: “Il Milan, che già prima era forte, può dar fastidio al Napoli”

Carmine Gautieri, ex calciatore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su alcune big del campionato. Tra le tante discusse, Gautieri ha parlato, in modo particolare di Inter (complice la vittoria in Champions di ieri), Juventus e Milan. Proprio sulla squadra di Allegri, l'ex calciatore ha commentato il centrocampo rossonero definendolo 'straordinario'. Va ricordato che, il centrocampo del Milan quest'anno è particolarmente affollato: sono ben 8 i giocatori presenti in questo reparto. Ecco di seguito, le parole di Gautieri:
"La Juve è partita in sordina, in silenzio senza proclami e secondo me può dare fastidio come il Milan che ha un centrocampo straordinario. Il Milan era una squadra forte già prima e con i nuovi giocatori secondo me può dare fastidio al Napoli. E occhio alla Roma di Gasperini”.
