Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”

Il giornalista sportivo, Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il ' Club' su SkySport24, ha speso alcune parole sulla gara fatta dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna allo stadio San Siro di Milano. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, Bucciantini si è soffermato, in modo molto particolare, sul cartellino rosso dato ad Allegri per lo 'show' nel finale di gara. Ecco, di seguito, le sue parole:

Bucciantini: "L'espulsione di Allegri? Quando arriva a questo punto significa che..."

"Espulsione Allegri? Ho sempre trovato i momenti in cui si toglie la giaccia come una presa di coscienza che le cose stanno andando bene, oltre a mandare un grande segnale di presenza a tutto l'ambiente. Ognuno ha i suoi metodi, ecco magari non è il mio preferito, ma quando arriva a questa partecipazione emotiva significa che ha in mano qualcosa.