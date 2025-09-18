Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”

Tra l'altro ha esagerato nelle proteste, ma su quell'episodio aveva assolutamente ragione. Per fortuna il finale di gara non ha dato modo a quell'episodio di essere decisivo, ma il Milan aveva subito un torto clamoroso".
INTERVISTE
Il giornalista sportivo, Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il 'Club' su SkySport24, ha speso alcune parole sulla gara fatta dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna allo stadio San Siro di Milano. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, Bucciantini si è soffermato, in modo molto particolare, sul cartellino rosso dato ad Allegri per lo 'show' nel finale di gara. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Espulsione Allegri? Ho sempre trovato i momenti in cui si toglie la giaccia come una presa di coscienza che le cose stanno andando bene, oltre a mandare un grande segnale di presenza a tutto l'ambiente. Ognuno ha i suoi metodi, ecco magari non è il mio preferito, ma quando arriva a questa partecipazione emotiva significa che ha in mano qualcosa.
Tra l'altro ha esagerato nelle proteste, ma su quell'episodio aveva assolutamente ragione. Per fortuna il finale di gara non ha dato modo a quell'episodio di essere decisivo, ma il Milan aveva subito un torto clamoroso".
