Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”

INTERVISTE

Bucciantini: “L’espulsione di Allegri? Ha esagerato, ma aveva ragione”

Milan-Bologna, Allegri espulso: 'La giacca mi ha salvato'. E il club pensa ...
Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il 'Club' su SkySport24 ha parlato di Allegri al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista sportivo, Marco Bucciantini, intervenuto durante il solito appuntamento con il 'Club' su SkySport24, ha speso alcune parole sulla gara fatta dal Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna allo stadio San Siro di Milano. Tra le varie dichiarazioni rilasciate,  Bucciantini si è soffermato, in modo molto particolare, sul cartellino rosso dato ad Allegri per lo 'show' nel finale di gara. Ecco, di seguito, le sue parole:

Bucciantini: "L'espulsione di Allegri? Quando arriva a questo punto significa che..."

—  

"Espulsione Allegri? Ho sempre trovato i momenti in cui si toglie la giaccia come una presa di coscienza che le cose stanno andando bene, oltre a mandare un grande segnale di presenza a tutto l'ambiente. Ognuno ha i suoi metodi, ecco magari non è il mio preferito, ma quando arriva a questa partecipazione emotiva significa che ha in mano qualcosa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, campionato e rinnovi: Pulisic e Saelemaekers hanno convito. Sullo stadio...

Tra l'altro ha esagerato nelle proteste, ma su quell'episodio aveva assolutamente ragione. Per fortuna il finale di gara non ha dato modo a quell'episodio di essere decisivo, ma il Milan aveva subito un torto clamoroso".

Leggi anche
Pohjanpalo sull’Italia: “Con Gattuso calcio più offensivo. Dovranno dare il 100%”
Inzaghi ricorda Atene: “Mi svegliavo convinto di dover giocare. Su Kakà dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA