Inzaghi ricorda Atene: "Mi svegliavo convinto di dover giocare. Su Kakà dico…"

Inzaghi ricorda Atene: “Mi svegliavo convinto di dover giocare. Su Kakà dico…”

L'ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Men's Health dove ha parlato della finale di Atene
L'ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Men's Health nella quale ha ricordato la finale di Champions League del 2007 vinta dal Milan dell'allora allenatore, ed ex calciatore , Carlo Ancelotti contro il Liverpool di Rafael Benítez. Partita in cui 'SuperPippo Inzaghi' fece una splendida doppietta che consegnò la settima Champions League della sua storia nelle mani del Diavolo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Inzaghi: Kakà persona speciale. Ogni tanto mi riguardo la finale di Atene"

"Ogni tanto riguardo la doppietta ad Atene. Per dieci notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita. Ho avuto la fortuna di condividere il campo con tanti campioni straordinari, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf, ma se devo sceglierne uno, dico Kaká, perché è stato davvero speciale.

Con lui abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Anche Shevchenko era formidabile e con Ibrahimovic abbiamo formato una grande coppia. Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”

