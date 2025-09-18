Pianeta Milan
Naletilic: “Modric può dare tanto al Milan. Quando stava al Tottenham Braida…”

Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri
L'agente croato Marko Naletilic, è intervenuto ai microfoni di TMW.com per parlare di Luka Modric, centrocampista del Milan
L'agente croato Marko Naletilic, che fra i tanti i nomi assiste l'ex giocatore del Milan ora all'Atalanta,  Mario Pasalic, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare di Luka Modric, centrocampista croato, pallone d'oro del 2018, arrivato al Milan in estate dal Real Madrid a parametro zero. Tra le sue dichiarazioni, spicca anche un retroscena legato ad Ariedo Braida. Ecco, di seguito, le sue parole:

Naletilic: "Modric può dare tanto. Braida lo voleva già anni fa"

"Non mi stupisce per niente. Lui al Milan può dare tanto sia in campo che nello spogliatoio. In tutti sensi. È un fuoriclasse assoluto in tutti gli aspetti che si possano considerare. Parliamo di un esempio e un modello di come dovrebbe essere un qualsiasi sportivo".

Il retroscena su Ariedo Braida: "Quando giocava ancora nel Tottenham, ricordo che Braida pensò seriamente a lui durante un mercato estivo. Poi, per vari motivi legati al calciomercato, io non ho più approfondito la trattativa per conto del Milan e i rossoneri sono andati su altre piste".

