Galeone: 'Milan di Allegri da podio, Udinese tosta e fisica. Mi aspetto ...'

Udinese-Milan, Galeone: "Presenza di Allegri sempre molto impattante"

"Il Milan di Max è da podio e l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti". Così ha esordito Galeone sul match in programma in Friuli tra poco più di 48 ore. L'Udinese di Kosta Runjaić arriva all'appuntamento con un pareggio in casa (1-1) contro l'Hellas Verona al debutto in campionato e poi due vittorie di fila in trasferta, contro Inter (2-1) e Pisa (1-0). Il Diavolo, invece, ha perso la prima in casa (1-2) contro la Cremonese, poi ha superato Lecce fuori (2-0) e Bologna a 'San Siro' (1-0).