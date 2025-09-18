Galeone: 'Milan di Allegri da podio, Udinese tosta e fisica. Mi aspetto ...'

Pianeta Milan
Giovanni Galeone, ex tecnico dell'Udinese, ha parlato al 'Messaggero Veneto' della partita di sabato contro il Milan di Massimiliano Allegri
Dopodomani, sabato 20 settembre, alle ore 20:45, si disputerà al 'Bluenergy Stadium' di Udine la sfida Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026: per parlare della gara, 'Il Messaggero Veneto' ha intervistato Giovanni Galeone, ex giocatore ed ex allenatore dei friulani, nonché mentore, amico e una volta tecnico anche di Massimiliano Allegri, condottiero dei rossoneri.

"Il Milan di Max è da podio e l’Udinese è la squadra più fisica e preparata d’Italia, difficilissima da battere per tutti". Così ha esordito Galeone sul match in programma in Friuli tra poco più di 48 ore. L'Udinese di Kosta Runjaić arriva all'appuntamento con un pareggio in casa (1-1) contro l'Hellas Verona al debutto in campionato e poi due vittorie di fila in trasferta, contro Inter (2-1) e Pisa (1-0). Il Diavolo, invece, ha perso la prima in casa (1-2) contro la Cremonese, poi ha superato Lecce fuori (2-0) e Bologna a 'San Siro' (1-0).

"La presenza di Allegri è sempre molto impattante. Assieme a Gian Piero Gasperini è il più bravo nella lettura della partita, quindi sa perfettamente come e dove intervenire per far soffrire l’avversario. Pronostico? Mi aspetto un pareggio, penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna, e credo che il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità", ha chiosato Galeone.

