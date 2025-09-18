Galeone: 'Milan di Allegri da podio, Udinese tosta e fisica. Mi aspetto ...'

"La presenza di Allegri è sempre molto impattante. Assieme a Gian Piero Gasperini è il più bravo nella lettura della partita, quindi sa perfettamente come e dove intervenire per far soffrire l’avversario. Pronostico? Mi aspetto un pareggio, penso che il Milan cercherà di fare la partita contro una squadra tosta e ben diversa dal Bologna, e credo che il risultato dipenderà dalle palle inattive, là dove l’Udinese è fortissima in area avversaria. Diciamo che fino a quando l’Udinese si farà sentire in attacco, allora avrà buone possibilità", ha chiosato Galeone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA