Adani sul Milan: “Non è un miracolo arrivare tra le prime quattro con …”

Daniele 'Lele' Adani
L'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, durante il solito appuntamento con 'Viva El Futbol', ha parlato del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Durante la trasmissione 'Viva El Futbol', in onda su Twitch, l'ex difensore dell'Inter  Daniele Adani, al giorno d'oggi opinionista, ha parlato della situazione del Milan dopo la partita vinta contro i Bologna a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Adani: "Milan? Con tutti quei soldi spesi non è un miracolo arrivare quarto"

"Si è parlato dell'organico: Jashari fuori, Ricci che è entrato dalla panchina ed è entrato bene. Si è parlato tante volte che il centrocampo sia nettamente superiore a difesa e attacco ma questi nomi di cui ho parlato sono attaccanti. Sono chiaramente tanti soldi spesi. Ne ha presi cedendo, è quasi arrivato a 170 milioni di spesi nel complesso con l'ultima di Nkunku, e anche il ragazzo del Wolfsburg. Mah ...".

Ha poi aggiunto, concludendo: "Il Milan deve crescere, deve migliorare, come ha detto il suo allenatore (Allegri, ndr), ma una rosa per una partita a settimana è sufficiente o no? Perché ho sentito dire, e continuo a sentirlo dire, visto che comunque il Milan ha cercato certamente l'attaccante, probabilmente qualcos'altro in difesa, se vogliamo l'eccellenza. Ma per una partita a settimana questo organico...che riflessioni facciamo? Va contestualizzato l'obiettivo, non è miracolo arrivare tra le prime quattro"

