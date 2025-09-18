Bernardeschi: “Mancini? Quando ci disse di vincere l’Europeo pensavamo fosse matto”

Su Mancini:

"Quando si è presentato per la prima volta da noi e ha detto che saremmo dovuti andare a vincere l'Europeo, noi ci siamo guardati e abbiamo pensato: 'Ma che c***o sta a dì questo? È matto?'. Poi ci ha coinvolto in questa cosa qua, giocavamo a memoria ed eravamo fratelli"

Su Vialli:

"Aveva una cura maniacale dell'umanità che ho visto a nessuno. Quando un giocatore nuovo che esordiva con la Nazionale, lui dopo la partita organizzava la riunione tecnica e consegnava il gagliardetto con il numero esatto di che giocatore sei della Nazionale, te lo dava davanti a tutti e ti diceva: 'Da oggi in poi tu sei un Azzurro per sempre, sei un fratello'".

Su De Rossi:

"È stato umanamente straordinario. Oltre a Vialli, che era quasi mistico, lui era il collante perfetto tra giocatori e staff tecnico, ma con un'umiltà disarmante. Se ti vedeva spento, ti parlava... Non eravamo i più forti, ma al 100% eravamo il gruppo più forte. Ognuno è andato oltre per il bene dell'altro, non importava quanto giocava, era come se tutti avessimo un obiettivo comune senza che nessuno lo abbia realmente detto. Si creano quelle vibes che ti portano a fare cose straordinarie"