Condò: “Rimpianti su Theo? Solo per quello dello scudetto”

Il tema legato alla cessione di Theo Hernandez è sempre stato complesso: tra chi era favorevole ad una sua cessione e chi sosteneva che andasse tenuto, si sono creati sempre dei dibattiti. A ritornare sulla questione legata al terzino francese è stato Paolo Condò , giornalista sportivo, che ai microfoni di Radio Rossonera ha dichiarato:

"Complessivamente penso che sia un po’ più forte. Su Theo dobbiamo metterci d’accordo, su quello dell’anno scorso non ho rimpianti per la cessione, su quello dell’anno dello Scudetto altroché se ce l’ho. Io credo che la cessione sia arrivata però non solo per il rendimento in campo, ma anche per avventure notturne che sono state giudicate un po’ difficili da contenere, ho sempre avuto questa sensazione. Reijnders te l’hanno pagato… È la perfetta spiegazione di cosa vogliono i fondi dal calcio: lo compri a 20 e lo vendi a 60/70. In questi anni stai comprando tanti giocatori a 20, uno sei riuscito a valorizzarlo in questo modo, ma il Milan non ci ha mai abituati a questo tipo di business, quando hai un campione lo tieni”.