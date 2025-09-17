San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”

Oggi, per Milan ed Inter è stata la giornata dello Stadio. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it , finalmente la Giunta comunale ha approvato la vendita di San Siro ai due club meneghini. Ora, però, cosa succederà? La delibera verrà discussa in alcune commissioni, tra cui "Mobilità, Verde, Ambiente e Animali" e "Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere". Dopo le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, arrivano anche quelle provenienti dal lato nerazzurro. Intervenuto nel pre partita di Ajax-Inter, il presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema. Ecco, di seguito, le sue parole: