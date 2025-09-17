Oggi, per Milan ed Inter è stata la giornata dello Stadio. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it , finalmente la Giunta comunale ha approvato la vendita di San Siro ai due club meneghini. Ora, però, cosa succederà? La delibera verrà discussa in alcune commissioni, tra cui "Mobilità, Verde, Ambiente e Animali" e "Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere". Dopo le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, arrivano anche quelle provenienti dal lato nerazzurro. Intervenuto nel pre partita di Ajax-Inter, il presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”
INTERVISTE
San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”
Dopo le parole di Scaroni, presidente del Milan, sono arrivate anche quelle di Beppe Marotta, presidente e AD dell'Inter
Marotta parla di San Siro: "Aspettiamo il responso del consiglio. Speriamo bene"—
LEGGI ANCHE: Milan, tra infortuni e il futuro di San Siro. Scaroni fa promesse, mentre Pavlovic...
"È un passaggio importante, come è importante avere uno stadio che risponda ai requisiti di modernità come questo stadio. Pur avendo 30 anni, garantisce confort. In Italia siamo fanalino di coda, dobbiamo adeguarci. La giunta comunale ha approvato, attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA