Milan Futuro-Leon, parla Oddo: “Sarà un campionato molto duro. C’è stato…”

Questo sarà un campionato così, non importa poi se si pareggia una partita o si perde un'altra perché ovviamente tutti pensano che sia semplice per il Milan giocare in questo campionato, ma non è assolutamente così, sarà un campionato molto molto duro.

Sarà difficile arrivare tra le prime posizioni perché poi incontri squadre che hanno fisicità e paghiamo, hanno esperienza e paghiamo e sicuramente abbiamo probabilmente molta più qualità però questa va messa in campo e coniugata con tutta un'altra serie di caratteristiche che devono crescere durante l'anno. Una cosa è certa è che da qui a fine anno miglioreremo tantissimo ma soprattutto all'inizio di questo campionato commetteremo tanti errori come abbiamo fatto anche oggi."