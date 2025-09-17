Pianeta Milan
Milan Futuro-Leon, parla Oddo: “Sarà un campionato molto duro. C’è stato…”

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro il Leon: le sue parole
Pareggio amaro quello del Milan Futuro contro il Leon. Al termine della partita, l'ex giocatore rossonero e attuale allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha parlato della prestazione messa in campo dai suoi giovani ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Futuro, Oddo: "Non abbiamo fatto un buon primo tempo, ma miglioreremo"

"Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico, molto confusionario. Il secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, abbiamo giocato meglio al calcio, abbiamo costruito qualche occasione e abbiamo trovato due gol meritati. Dopo abbiamo sicuramente commesso degli errori, il gol subito dopo il 2-0 è un qualcosa di grave ma che va di pari passo con l'inesperienza perché c'è stato magari un calo di concentrazione che non deve avvenire, ma questo è un normale percorso di ragazzi di 17, 18, 19 anni che devono formarsi, che devono crescere, soprattutto dal punto di vista mentale.

Questo sarà un campionato così, non importa poi se si pareggia una partita o si perde un'altra perché ovviamente tutti pensano che sia semplice per il Milan giocare in questo campionato, ma non è assolutamente così, sarà un campionato molto molto duro.

Sarà difficile arrivare tra le prime posizioni perché poi incontri squadre che hanno fisicità e paghiamo, hanno esperienza e paghiamo e sicuramente abbiamo probabilmente molta più qualità però questa va messa in campo e coniugata con tutta un'altra serie di caratteristiche che devono crescere durante l'anno. Una cosa è certa è che da qui a fine anno miglioreremo tantissimo ma soprattutto all'inizio di questo campionato commetteremo tanti errori come abbiamo fatto anche oggi."

