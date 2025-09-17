Juric sull’ex Milan Maldini: “Oggi gioca, deve sbloccarsi. Può far bene”

In vista del big match di questa sera tra Paris-Saint-Germain e Atalanta , l'allenatore nerazzurro, Ivan Juric , ai microfoni di SkySport , ha parlato delle scelte tecniche applicate. L'ex allenatore del Torino ha spiegato le sue motivazioni dietro alle scelte su alcuni nomi schierati in formazione, puntando molto sui giovani. Tra gli 11 schierati in campo, spicca il nome di Daniel Maldini , ex giocatore del Milan con un passato anche al Monza, Empoli e Spezia, figlio della storica bandiera rossonera, Paolo Maldini . Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

"Bernasconi è un ragazzo giovane che sta lavorando molto bene. Volevo dargli questa opportunità perché ci credo, può fare veramente un'ottima partita ma anche un ottimo campionato. Oggi gioca Maldini in attacco perché è un ragazzo che può fare bene, che ha tutte le doti. Deve sbloccarsi, diventare ancora più libero, divertirsi un po' di più, però può fare bene."